Юниорская сборная России приступила к работе на сборе перед ЮЧМ

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) приступила к учебно-тренировочному сбору в Новогорске перед чемпионатом мира. Турнир пройдёт в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес с 13 по 23 апреля.Тренерский штаб Сергея Голубовича вызвал в расположение команды расширенный состав из 33 хоккеистов.Арсений Ахметов («Ирбис»), Петр Кочетков («Дизель»), Димитрий Райко (ХК МВД), Кирилл Устименко («Динамо» СПб);Вениамин Баранов («Динамо» СПб), Данила Галенюк («Мамонты Югры»), Георгий Дедов («Русские Витязи»), Егор Жданов («Кузнецкие Медведи»), Владислав Казаманов, Александр Ковырин, Александр Осин (все — ХК МВД), Евгений Калабушкин (СКА-1946), Никита Охотюк («Белые Медведи»), Семен Переляев («Ладья»), Дмитрий Родионычев (ХК «Саров»);Михаил Бицадзе, Алексей Липанов (оба — «Динамо» Бшх), Евгений Грошев, Леонид Николенко (оба — «Ладья»), Александр Клисунов («Русские Витязи»), Виталий Кравцов («Челмет»), Даниил Лобанов (ЦСКА), Максим Марушев («Ирбис»), Иван Муранов, Алексей Торопченко (оба — ХК МВД), Кирилл Попов, Павел Шэн, Александр Яремчук (все — «Мамонты Югры»), Даниил Скориков («Толпар»), Кирилл Слепец («Локомотив»), Александр Хованов («Ирбис»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы»), Булат Шафигуллин («Реактор»).Максим Жуков («Грин Бэй Гэмблерс»);Марк Рубинчик («Саскатун Блэйдз»);Ярослав Алексеев («Шербрук Финикс»), Кирилл Максимов («Ниагара Айс Догс»), Павел Колтыгин («Драммондвилл Вольтижерс»), Дмитрий Саморуков («Гелф Сторм»), Андрей Свечников («Маскегон Ламберджэкс»), Иван Чехович («Бэ-Комо Драккар»), Никита Аноховский («Локомотив»).