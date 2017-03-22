Гарипов: у Мозякина бросок сумасшедший, а Зарипов хитрый очень, татарин же

Вратарь «Ак Барса»поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции КХЛ с действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом».«Мы сейчас тренируемся, готовимся к играм. Команда в хорошей форме, так что будет интересно.Как остановить тройку Зарипов – Коварж – Мозякин? Нам всё скажут. Для того чтобы остановить эту тройку, есть защитники с нападающими. У Мозякина бросок сумасшедший, а Зарипов хитрый очень, татарин же.Для Зарипова эта серия будет принципиальной? Думаю, да. Хотя в его возрасте уже не бывает принципиальных матчей, – передаёт слова Гарипова «БИЗНЕС Online».