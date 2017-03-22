Фазель: слова Беттмэна выглядят провокацией, переговоры по Олимпиаде начинаются

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал заявление комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что лига, скорее всего, не будет принимать участие в Олимпиаде-2018.
«Как я и говорил раньше, мы со стороны ИИХФ уже давно сделали свою работу. Гэри бросил шайбу, сейчас настоящие переговоры начинаются между нами МОК, НХЛ и профсоюзом игроком. Это выглядит как провокация, но он хочет разрешить этот вопрос как можно скорее. Мы общаемся каждую неделю, мы не можем заплатить больше денег, что-то должно пойти и со стороны профсоюза и самих игроков.
Чем позже мы решим, тем сложнее будет решить вопрос с логистикой, но, с другой стороны, национальные федерации хотят любой ценой поехать туда. Не знаю, когда мы придёт к окончательному ответу на этот вопрос. В середине февраля мы общались со всеми федерациями, каждый сказал, что не нужно ставить дедлайн по решению этой проблемы», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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