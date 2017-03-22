Игроки сборной Беларуси начали тренироваться под руководством Сергея Стася

Хоккеисты минского «Динамо» и сборной Беларуси приступили к тренировкам на льду. Официально тренировочный лагерь сборной стартует ближе к концу месяца, но уже сегодня многие хоккеисты начали кататься, чтобы подойти к старту серьёзных тренировок в хорошей физической форме.В занятии принимали участие «зубры»: Андрей Степанов, Александр Кулаков, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Евгений Ковыршин, Артём Волков, Данила Карабань, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко. Кроме того, на льду тренировались и представители «Динамо-Молодечно».В отсутствие главного тренера тренировкой команды руководил Сергей Стась. На этой неделе тренировки будут носить втягивающий характер.