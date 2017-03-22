Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези СКА — Локомотив Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Игроки сборной Беларуси начали тренироваться под руководством Сергея Стася

22 марта 2017, среда. 14:02. Хоккей
Хоккеисты минского «Динамо» и сборной Беларуси приступили к тренировкам на льду. Официально тренировочный лагерь сборной стартует ближе к концу месяца, но уже сегодня многие хоккеисты начали кататься, чтобы подойти к старту серьёзных тренировок в хорошей физической форме.

В занятии принимали участие «зубры»: Андрей Степанов, Александр Кулаков, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Евгений Ковыршин, Артём Волков, Данила Карабань, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко. Кроме того, на льду тренировались и представители «Динамо-Молодечно».

В отсутствие главного тренера тренировкой команды руководил Сергей Стась. На этой неделе тренировки будут носить втягивающий характер.
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей ХК Динамо Минск
Новости. Хоккей
22 марта 2017, среда
14:11 Батыршин: надо сыграть с «Магниткой» так же, как «Сибирь», когда выбила её
14:07 Лукоянов: можем сами себе всё испортить в серии с «Магниткой»
14:02 Игроки сборной Беларуси начали тренироваться под руководством Сергея Стася
13:55 С. Голубович: конкуренция за попадание в состав сборной высокая, и это хорошо
13:49 Фазель: слова Беттмэна выглядят провокацией, переговоры по Олимпиаде начинаются
13:45 Воропаев: до конца недели ХК «Сочи» должен разобраться с задолженностями
13:42 Гарипов: у Мозякина бросок сумасшедший, а Зарипов хитрый очень, татарин же
13:39 «Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Секстоном
13:23 Генменеджер «Вегаса» пообещал собрать команду, которой будут гордиться
13:08 Да Коста: новый контракт с ЦСКА? Сейчас все мысли о домашнем чемпионате мира
13:05 Московское «Динамо» объявило о начале голосования за лучших игроков сезона
12:52 Юниорская сборная России приступила к работе на сборе перед ЮЧМ
12:46 «Авангард»: клуб пока не подписал контракт с главным тренером
12:37 Билялетдинов: в Магнитогорск Свитов, конечно, полетит. Он же капитан
12:35 Шахрайчук назначен главным тренером «Кузни»
12:28 Борисов: Канарейкин не признаёт авторитетов, но сейчас другая эпоха тренеров
12:18 Веренски: календарь забирает много сил
12:03 Свитов пропустил тренировку «Ак Барса»
11:51 Бадюков: в эпизоде с Орловым Голубев заработал ничего не значащие 4 минуты
11:39 Панарин: я не во всех матчах одинаково хорошо владею шайбой
11:30 Генменеджер «Лас-Вегаса»: владелец готов подписать нужных клубу игроков
11:29 А. Юдин: «Локомотив» сопоставим со СКА только по защитникам
11:26 Капризов: зачем смотреть в НХЛ, если у меня действующий договор с «Салаватом»?
11:19 Фетисов: даже Кубок Стэнли и чемпионаты мира смотрит меньше народу, чем ОИ
11:03 Bridgestone пытается помочь МОК и НХЛ договориться по ОИ-2018
10:53 Генменеджер «Филадельфии»: главный тренер проделал хорошую работу
10:12 Соколов стал вторым снайпером «регулярки» OHL, он забил 48 голов
10:03 Майоров: поражаюсь, как быстро вырос тренер Илья Воробьёв
09:49 Оши: Овечкин играл, как в прошлом плей-офф, на кураже
09:45 «Баффало»–«Питтсбург»: Гюнцель получил сотрясение мозга после хита Ристолайнена
09:30 У Василевского действующая серия поражений из 3 матчей, он пропустил 12 шайб
09:28 Н.Квартальнов:«Нефтехимику» надо играть в рабоче-крестьянский, современный хоккей
09:20 Кросби ударил игрока «Баффало» между ног и лишился двух зубов
09:15 Холтби одержал 186 побед в первых 300 матчах в НХЛ, это 2-й результат в истории
09:15 Кучеров вышел на третье место в гонке снайперов, он делит его с Тарасенко
09:08 Овечкин — третья звезда дня в НХЛ
09:00 Генменеджер «Баффало»: рассчитывал, что Куликов будет защитником топ-3
08:57 Овечкин: пришло время найти свою игру и быть в лучшей форме
08:55 «Питтсбург» сыграет в плей-офф 11-й раз подряд и повторит клубный рекорд
06:41 «Сент-Луис» на выезде обыграл «Колорадо», Тарасенко и Барбашёв набрали по 1 очку
06:34 «Ванкувер» в овертайме дожал «Чикаго», победив впервые за 7 последних матчей
06:07 «Миннесота» победила «Сан-Хосе», прервав серию из 5 поражений
05:48 «Виннипег» одолел «Филадельфию», продлив свою победную серию
05:23 «Детройт» в овертайме дожал «Монреаль»
05:18 «Тампа» уступила «Аризоне», несмотря на голы Кучерова и Наместникова
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет обладателем кубка Гагарина - 2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+