Курашов: таких болельщиков, как во Владивостоке, я не видел никогда

Защитник «Адмирала»поделился впечатлениями от своего дебютного сезона в КХЛ.«Минувший сезон оцениваю положительно. Всё было хорошо, хотя вначале многое не получалось, тренеры и партнёры по команде подсказывали, помогали, и постепенно всё наладилось. Дебют в КХЛ, конечно же, помню. Первую полноценную игру провёл во Владивостоке против «Амура», тогда мне дали шанс, а у меня получилось проявить себя. Даже голевую передачу на Александрова отдал, ему спасибо, что сумел в том эпизоде отправить шайбу в ворота. А официально мой дебют состоялся в Санкт-Петербурге, я вышел там на одну смену, но местные статистики не увидели этого. Ребята из пресс-службы писали письмо в КХЛ, отсылали видео, и только после этого мне записали ту смену.От сезона во Владивостоке самые яркие впечатления. Таких болельщиков и такой поддержки я не видел никогда, тем более для меня это был первый сезон. Очень приятно находиться на льду, когда тебя так поддерживают, так переживают. Владивосток понравился, очень красивый город, и все болеют за «Адмирал». К перелётам адаптировался быстро, потому что я играл в МХЛ за «Сахалин», а там мы летали достаточно. Это не было большой сложностью», — цитирует игрока официальный сайт клуба.