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Бойков: ни одна отставка тренера в нынешнем сезоне КХЛ не выглядит однозначно

22 марта 2017, среда. 19:45. Хоккей
Хоккейный эксперт Александр Бойков поделился мнением о тренерских отставках в нынешнем сезоне КХЛ.

«Какие-то уже произошедшие отставки можно было предполагать. Всё-таки по-разному развивались события в командах, у некоторых клубов амбиции бывают завышены… Но об ожиданиях отставок я бы говорить не стал. По крайней мере, однозначно они не выглядят ни в одной из команд.

Что касается Владимира Юрзинова, то ему удался хороший сезон. Он в очередной раз подтвердил, что является высококвалифицированным тренером, который в кратчайшие сроки может создать настоящий коллектив. Справедливости ради надо сказать, что его команда состояла из достаточно квалифицированных исполнителей. Как правило – после сезона с выполненными задачами амбициозный тренер хочет сделать следующий шаг.

Конечно, все тренеры хотят оказаться в команде, у которой есть шансы бороться за Кубок Гагарина. Но пока нельзя сказать, что Андрей Разин убедил, что ему это по силам. Да, он провёл хороший прошлый сезон с «Автомобилистом» – ему удалось поднять мотивацию игроков, дать с ними результат. Однако на следующий год эти игроки не удержали уровень, позволивший многим из них прыгнуть выше головы. При этом увольнение Разина из «Автомобилиста» считаю несколько поспешным, и окончание сезона команды это подтвердило.

Вообще, мне нравится хоккей, который Разин прививал «Автомобилисту». Он был интересным, не робким, с активной позицией, допускал достаточно элементов агрессивности», — цитирует Бойкова официальный сайт КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист Андрей Разин Владимир Юрзинов-младший
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22 марта 2017, среда
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