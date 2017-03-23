Раймо Сумманен во время матча плей-офф обозвал тренера соперника педофилом

Главный тренер «Эспоо» Раймо Сумманен назвал наставника «Кокколы» Антти Кархулу педофилом во время матча четвертьфинальной серии «СМ-Лиги».
«Нельзя представить что-то хуже этого. Он перешёл все допустимые границы. Эмоции — часть игры, и случаются перепалки, но в этот раз всё было слишком ожесточённо.
Многие мои друзья уже предлагали мне начать разбирательство по этому случаю. Я допускаю такое развитие событий, но не сейчас, потому что плей-офф ещё идёт.
Сумманен не извинился за свои слова, по крайней мере пока. Не знаю, жду ли я извинений. У меня складывается впечатление, что Сумманен никогда не просил прощения за что бы то ни было. Если он извинится, искренне раскается в своих словах, моё отношение к этому инциденту поменяется», — цитирует Кархулу финский портал is.fi.
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