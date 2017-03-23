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Источник: нападающий «Эдмонтона» Антон Ландер перейдёт в «Ак Барс»

23 марта 2017, четверг. 15:49. Хоккей
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Антон Ландер продолжит карьеру в «Ак Барсе». Как сообщает «Спорт-экспресс», стороны достигли предварительной договорённости о подписании контракта. По условиям соглашения швед станет одним из самых высокооплачиваемых легионеров КХЛ.

Официально о переходе будет объявлено по окончании сезона – сейчас Ландер выступает за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний центральный нападающий провёл 22 матча в НХЛ, набрав в них 4 (1+3) очка. За шесть сезонов в Северной Америке в его активе 215 игр в НХЛ, в которых он набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности "-41".
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс Эдмонтон Ойлерз
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