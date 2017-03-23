Источник: нападающий «Эдмонтона» Антон Ландер перейдёт в «Ак Барс»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»продолжит карьеру в «Ак Барсе». Как сообщает «Спорт-экспресс», стороны достигли предварительной договорённости о подписании контракта. По условиям соглашения швед станет одним из самых высокооплачиваемых легионеров КХЛ.Официально о переходе будет объявлено по окончании сезона – сейчас Ландер выступает за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ.В нынешнем сезоне 25-летний центральный нападающий провёл 22 матча в НХЛ, набрав в них 4 (1+3) очка. За шесть сезонов в Северной Америке в его активе 215 игр в НХЛ, в которых он набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности "-41".