ЦСКА расторг контракт с Дмитрием Квартальновым

Главный тренер ЦСКАрасторг контракт с клубом по обоюдному согласию, информирует официальный сайт команды.Дмитрий Вячеславович возглавлял «армейскую» команду с апреля 2014 года. Под его руководством ЦСКА в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд завоёвывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В нынешнем сезоне ЦСКА проиграл во втором раунде Кубка Гагарина «Локомотиву» (2-4).