Коскиранта: второй гол «Локомотиву» — один из самых запоминающихся в карьере

Форвард петербургского СКАпрокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (5:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции КХЛ. Форвард оформил дубль и помог своей команде сравнять счёт за 10 секунд до конца третьего периода.«Один из самых запоминающихся голов, которые я забивал. В том эпизоде играли вшестером, получил хорошую передачу от Антона Белова, знали, что Судницин играет глубоко в площади ворот, хорошо, что шайба зашла в ворота. Очень много теряли шайбу в средней зоне, чем «Локомотив» пользовался, это то, над чем нужно работать», — передаёт слова Коскиранты корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.