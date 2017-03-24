Хацей: «Югра» примет решение по главному тренеру в течение одной-двух недель

Генеральный менеджер «Югры»рассказал о текущих событиях и планах клуба.«Пока ничего нового о главном тренере «Югры» сообщить не могу. Идёт активная работа, встречаемся, обсуждаем. Мы люди амбициозные, но у нас каждый набранный балл — на вес путёвки в плей-офф, права на риск нет. Именно поэтому руководство «Югры» очень тщательно занимается подбором нового главного тренера. Без спешки.В субботу у нас в Ханты-Мансийске большой хоккейный праздник, посвящённый десятилетию «Югры». На нашей «Арене» проводим сразу три гала-матча — «Югра» — «болельщики», «Легенды хоккея СССР» — «юные хоккеисты» и итоговая суперигра «Сборная «Югры» всех времён» — «Легенды хоккея». Вот только если для болельщиков в субботу будет уникальный хоккейный праздник, то для нас — напряжённый день с рядом важных встреч. Ещё раз повторюсь, должны принять оптимальное для «Югры» решение. В течение одной-двух недель. Некоторых наших ведущих молодых хоккеистов они завтра в Ханты-Мансийске не увидят. Защитник Стихановский и форвард Башкиров вызваны в сборную России U16, защитник Галенюк, а также нападающие Шэн, Попов и Яремчук — в сборную U18, которые готовятся соответственно к Турниру четырёх наций и чемпионату мира.У «Югры» самое напряжённое турне во всем хоккейном сезоне — по Ханты-Мансийскому автономному округу. Разделили команду на две группы, добавили к ним самых перспективных хоккеистов из клуба МХЛ «Мамонты Югры». Первая группа отправилась по маршруту Радужный — Когалым — Сургут, вторая — Нижневартовск — Мегион — Лангепас. Я уже говорил с лидерами клуба — например с Константином Пановым и Антоном Курьяновым. Ребята честно говорят: мы не ожидали, что даже в небольших городах округа «Югра» так популярна! Матчи с болельщиками, автограф-сессии идут на ура. Очень хорошо, что наши хоккеисты поняли, что «Югра» играет важную роль в жизни всего округа. Думаю, это понимание позволит нам в предстоящем сезоне подтянуть свои спортивные результаты», — цитирует Хацея Russia-Hockey.