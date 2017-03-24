Бобровский: земляк Орлов забил, потому что я не видел шайбу

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал итоги выездного матча с «Вашингтон Кэпиталз», в котором «мундиры» потерпели поражение в серии буллитов (1:2), а сам вратарь отразил 44 броска.«У меня нет возможности выбирать, сколько бросков будет сделано по моим воротам. Сколько будет, столько и будет. Матч был очень интересным, играли две хорошие команды. Мне кажется, что всё было очень неплохо, каждый старался сыграть максимально эффективно, сделать как можно меньше ошибок.В эпизоде с голом Орлова я не видел шайбу, у меня не было возможности среагировать. Да, забил мой земляк из Новокузнецка, мы встречали это Рождество вместе. Обиды не держу. На льду мы соперники, но вне площадки – друзья. Что касается Ти Джея Оши, то три года назад в Сочи он забил мне четыре раза. Это очень опытный парень, сегодня он снова побил меня», — приводит слова Бобровского официальный сайт клуба.