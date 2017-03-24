Вратарь Андрей Кареев возвращается из «Нефтехимика» в «Кузню»

22-летний вратарь, проведший вторую половину регулярного чемпионата в нижнекамском «Нефтехимике», возвращается в Новокузнецк. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил главный тренер татарстанского клуба Андрей Назаров.«Мы провели психологический анализ Андрея Кареева. Парень талантливый, но психологически неустойчивый. Приняли решение не выкупать его у «Кузни» за баснословную сумму и отдали обратно. Желаем Андрею Карееву успехов в дальнейшей карьере», — сказал Назаров.В активе Кареева 16 матчей за «Нефтехимик» при проценте отражённых бросков 94,3 и коэффициенте надёжности 1,88.