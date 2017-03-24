Гуськов: к Быкову поедут игроки в ЦСКА, под его руководством звёзды могут пахать

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВпрокомментировал расторжение контракт ЦСКА с главным тренером Дмитрием Квартальновым и поделился мнением о возможно приходе Вячеслава Быкова в «армейский» клуб. ЦСКА в этом сезоне во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина уступили «Локомотиву» со счётом 2-4.«Претендентов на пост нового тренера ЦСКА достаточно, освободилось много специалистов. Но если говорить о Быкове, то стоит вспомнить, что он работал уже ЦСКА. К тому же к Быкову поедут хоккеисты. В плане работы Вячеслав Аркадьевич довольно гибкий человек, но в то же время очень строгий тренер. Именно Быков может работать со звёздами, что показывал он и в КХЛ, и на мировых первенствах. Под его руководством звёзды могут пахать и слушаться беспрекословно», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата»Дарьей Тубольцевой.