Береглазов, Дм. Казионов, Свитов не сыграют в 1-м матче «Магнитки» и «Ак Барса»

Стали известны составы «Металлурга» и «Ак Барса» на первый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, передаёт из Магнитогорска корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В составе хозяев отсутствуют форвард Дмитрий Казионов и защитник Алексей Береглазов, у гостей не сыграют нападающий Александр Свитов и Василий Токранов.
«Металлург» (Магнитогорск);
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Ли – Будкин, Осала – Сантала – Сёмин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;
Дронов, Платонов – Калетник – Ден. Казионов, Железков.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук – Мусин, Секач – Азеведу – Голубев;
Йордан – Охтамаа, Архипов – Ткачёв – Чибисов;
Яруллин – Батыршин, Глинкин – Попов – Глухов;
Сидоров, Лукоянов – Малыхин – Варнаков, Лазарев.
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«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию данного матча