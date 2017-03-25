Ф. Форсберг: запретить игрокам НХЛ участвовать в ОИ будет плохим решением

Нападающий «Нэшвилл Предаторз»считает, что запретить игрокам НХЛ участвовать в Олимпиаде 2018 года будет плохим решением.«Все хотят играть на Олимпиаде. Конечно, НХЛ должна будет прервать чемпионат, но у нас и так появились недельные каникулы. У меня пока не было шанса попасть в сборную Швеции на Олимпиаду, но в детстве я всегда следил за ней — не только ради хоккея, но чтобы прочувствовать атмосферу вокруг Игр. Не думаю, что это будет очень хорошим решением, если НХЛ запретит игрокам туда ехать», — цитирует Форсберга ESPN.