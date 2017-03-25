Судья Кулаков: есть игроки, к которым лучше не подъезжать, или получишь грубость

Арбитр Континентальной хоккейной лигирассказал, с какими хоккеистами ему комфортно находиться на одной площадке.«Конечно, стараешься анализировать всех игроков, которые находятся на площадке. Исходя из опыта работы с той или иной командой, выделяешь для себя ребят, с которыми можно общаться на льду, а также тех, к кому лучше не подъезжать во время матча, чтобы не получить фонтан какой-то грубости. То же самое и с тренерами. Кто-то из них может и пошутить, и беседу поддержать, а кто-то старается только оказать психологическое воздействие, чтобы вывести из равновесия. Опять же, опыт – великая штука, он помогает определить, с кем стоит общаться, а с кем этого делать не нужно. Вообще же стараюсь максимально знать всех игроков по имени, не говоря уже о тренерах – это даже не обсуждается», — цитирует Кулакова официальный сайт лиги.