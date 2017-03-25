Плотников: не знаю, лучший ли это мой матч в СКА, просто рад, что выиграли

Форвард СКАпрокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (4:1) во втором матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу СКА, Плотников набрал 3 (2+1) очка в этой встречи.«Оставалось мало времени, решил, почему бы не рискнуть и не пойти в обводку, получилось хорошо для команды. Не знаю, лучший ли мой матч в СКА, просто рад, что мы сегодня победили. Будем разбирать, почему плохо начали, хорошо, что собрались. После первой шайбы стали играть агрессивнее. Коскинен вообще молодец, вытащил первый период, дал нам шансы, чтобы вытащить этот матч», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.