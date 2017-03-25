Херсли: не заметил, чтобы игроки СКА били соперника после свистка

Защитник СКАпрокомментировал итоги второго матча финала Западной конференции с «Локомотивом», в котором «армейцы» одержали победу со счётом 4:1 (2-0 в серии).«Соперник продолжил действовать как можно более плотно, сводил риск к минимуму. Надо отдать должное «Локомотиву» — очень хорошо начали матч. Мы допустили много опасных ситуаций у своих ворот, но у ярославцев хорошая команда, и все три периода на площадке шла равная борьба. Было много стычек на пятачке, но это хоккей, кубковый матч — каждая команда хочет победить, так что жёсткость здесь неизбежна. Почему игроки СКА пытались бить соперника после свистка? Я ничего такого не заметил. Никакой отдельной причины нет, так что мне нечего прокомментировать. В следующих матчах нам нужно быть готовыми сражаться с первой смены», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.