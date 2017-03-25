Кадейкин: сейв Коскинена был хороший, но не надломил «Локомотив»

Нападающий «Локомотива»прокомментировал поражение своей команды во втором матче финала Западной конференции со СКА (1:4). Счёт в серии — 2-0 в пользу «армейцев».«Что не получилось у «Локомотива»? Абсолютно банально — забить голы, реализовать моменты. Повлиял ли на нас сейв Коскинена? Нет, счёт был 0:0, игра только начиналась. Момент, конечно, хороший был, но я бы не сказал, что он надломил. Забили бы мы тогда, и что? Вся игра была впереди, дальше надо было играть. Гол Плотникова повлиял, раз он победным оказался. Если бы в другой манере забили, по-другому вышло бы, думаете? Можете у него спросить.Счёт был 1:0, мы удалились — стало 1:1. Как можно быть довольным? Во-первых, «Локомотиву» нужно играть дисциплинированно. Во-вторых, действовать более агрессивно и задуматься над реализацией моментов. Мы говорили о сейве Коскинена, повлиял он или нет. Была череда моментов, мы давили, но не забивали, и это больше повлияло.Но всё нормально, серия продолжается. Надо сделать правильные выводы, правильно подготовиться к следующим играм. Грустить некогда, игры идут через день. Настроение боевое», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.