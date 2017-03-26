Черри: Кросби не рубил Мето клюшкой, он просто задел его по руке

Хоккейный эксперт Дон Черри высказался по поводу инцидента с участием капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и защитника «Оттава Сенаторз» Марка Мето, в результате которого последний получил травму пальца.
«Кросби не рубил Мето клюшкой. Не было такого. Он просто задел его по руке. Я вам покажу, что там на самом деле произошло. Просто эти краги не годятся для защиты. Там есть уязвимые места. Вот он и попал в одно из них, задев его палец. Кросби – не грязный игрок. Кроме того, Мето хитовал Кросби несколько лет назад. Тот мог это запомнить и записать его номер», – отметил Черри.