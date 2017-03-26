«Югра» отметила десятилетие клуба праздником хоккея и гала-матчем

«Югра» отметила десятилетие клуба праздником хоккея. На него приехали и звёзды отечественного хоккея, и игроки «Югры» всех времён.Перед началом матча все присутствующие почтили минутой молчания память Сергея Гимаева. Далее — шоу. Поле него на лёд пригласили игроков «Легенд хоккея» и сборной хоккейного клуба «Югра». Со счётом 4:3 «Легенды хоккея» одержали победу. Евгений Хвостов и Игорь Скороходов подняли под своды арены свитер с именем первого главного тренера «Югры» Сергея Шепелева.«Я оставил здесь частичку своей души. Мне всегда приятно приезжать в гости в Ханты-Мансийск. Пусть местные болельщики продолжают болеть за свою команду. Дай бог, чтобы «Югра» их радовала. Помню, когда-то эта арена видела аншлаги на матчах. Мне было приятно, что подняли свитер с моей фамилией. Благодарю руководство и болельщиков за доверие», — сказал Шепелев.Второй свитер под своды арены поднимали бронзовый призёр МЧМ-2017 Кирилл Беляев и экс-нападающий «Юры» Игорь Магогин. На нём – имя Евгения Хвостова, защитника, который сыграл восемь сезонов в команде, а теперь тренирует «Мамонтов Югры».Мне сегодня было приятно вернуться в ту атмосферу, в которой я пребывал с ребятами восемь лет. Честно говоря, даже ноги задрожали, когда объявили о поднятии свитера с моей фамилией. Сегодня я даже надел ретроконьки. Кстати, это первые мои коньки, которые мне купила мама. В них я начинал карьеру. Клюшке уже лет 20, и краги тоже тех времен», — сказал Хвостов.