Таварес: у «Айлендерс» впереди ещё восемь матчей, мы боремся за плей-офф

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»подвёл итоги после поражения в матче с «Бостон Брюинз» (1:2).«Мы сыграли три относительно неплохих большинства и три слабых. Лично у меня было два очень хороших шанса, нужно было реализовать их. В одном моменте попал в перекладину над плечом Худобина, который даже не видел шайбы. Это вопрос сантиметров».У нас есть ещё восемь матчей, и мы по-прежнему в борьбе за плей-офф, не стоит расстраиваться. До конца чемпионата осталось не так много времени, но достаточно, чтобы попасть в плей-офф», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.