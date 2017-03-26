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Зеттерберг: карьера приближается к концу, хочется выжать максимум

26 марта 2017, воскресенье. 16:11. Хоккей
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг поделился мнением о качествах, необходимых нападающему.

«Главное, оказаться в нужном месте, использовать скорость партнёров, найти их, когда они в движении. Тогда я смогу к ним присоединиться через пару секунд. В последнее время часто говорят, что центрфорвард должен обладать высокой скоростью, бегать вдоль площадки. На мой взгляд, центрфорвард должен контролировать скорость игры.

«Когда взрослеешь, понимаешь, что карьера приближается к концу. И хочется выжать максимум из оставшихся дней. Это особенное место, особенная команда. Я долго играл здесь и хочу играть дальше. Но не просто играть, а делать это хорошо», — цитирует Зеттерберга официальный сайт лиги.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Хенрик Зеттерберг
Новости. Хоккей
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