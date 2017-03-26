Зеттерберг: карьера приближается к концу, хочется выжать максимум

Нападающий «Детройт Ред Уингз»поделился мнением о качествах, необходимых нападающему.«Главное, оказаться в нужном месте, использовать скорость партнёров, найти их, когда они в движении. Тогда я смогу к ним присоединиться через пару секунд. В последнее время часто говорят, что центрфорвард должен обладать высокой скоростью, бегать вдоль площадки. На мой взгляд, центрфорвард должен контролировать скорость игры.«Когда взрослеешь, понимаешь, что карьера приближается к концу. И хочется выжать максимум из оставшихся дней. Это особенное место, особенная команда. Я долго играл здесь и хочу играть дальше. Но не просто играть, а делать это хорошо», — цитирует Зеттерберга официальный сайт лиги.