К. Семёнов: трудно сказать, когда я действительно останусь доволен собой

Форвард новокузнецкого «Металлурга»поделился впечатлениями от выступлений за олимпийскую сборную России.«В сборной я набрался положительных эмоций, первый раз вызвали. Была ответственность, надо было проявить себя с лучшей стороны. Где-то что-то получилось, где-то нет — до вызова в сборную был достаточно большой перерыв, после того как команда «Металлург» ушла на выходные. Но к матчам за сборную, вроде бы, удалось подойти в форме.Доволен ли я итогами сезона? Трудно сказать, когда я действительно останусь доволен собой. Мне кажется, это может произойти если только мы с командой выиграем Кубок — вот тогда, может быть, я смогу ответить на вопрос утвердительно. Тяжело говорить, доволен или нет я своей игрой, потому что все равно были моменты, когда, допустим, мог набрать больше очков и, соответственно, принести больше пользы команде. Где-то были и провальные игры, весь сезон ровно не получилось пройти — такое приходит с опытом», — цитирует Семёнова официальный сайт клуба.