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175 лет назад 2016
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К. Семёнов: трудно сказать, когда я действительно останусь доволен собой

26 марта 2017, воскресенье. 17:10. Хоккей
Форвард новокузнецкого «Металлурга» Кирилл Семёнов поделился впечатлениями от выступлений за олимпийскую сборную России.

«В сборной я набрался положительных эмоций, первый раз вызвали. Была ответственность, надо было проявить себя с лучшей стороны. Где-то что-то получилось, где-то нет — до вызова в сборную был достаточно большой перерыв, после того как команда «Металлург» ушла на выходные. Но к матчам за сборную, вроде бы, удалось подойти в форме.

Доволен ли я итогами сезона? Трудно сказать, когда я действительно останусь доволен собой. Мне кажется, это может произойти если только мы с командой выиграем Кубок — вот тогда, может быть, я смогу ответить на вопрос утвердительно. Тяжело говорить, доволен или нет я своей игрой, потому что все равно были моменты, когда, допустим, мог набрать больше очков и, соответственно, принести больше пользы команде. Где-то были и провальные игры, весь сезон ровно не получилось пройти — такое приходит с опытом», — цитирует Семёнова официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК Металлург Нк Кирилл Семёнов
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