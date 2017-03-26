Воробьёв: большинство – 48%, нереальные цифры, так не может продолжаться

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»поделился эмоциями после победы во втором матче серии с «Ак Барсом» (2:0).«Хороший хоккей, типичный для плей-офф. Работаем дальше. Жест Криса Ли? А в каком виде он показал Голубеву кулак? По Дронову не могу ничего сказать. Вы вопросы задаёте по травмам, вам самим не смешно? Он потом не играл. Относительно большинства будем смотреть и думать. Не может продолжаться 48%, нереальные цифры. Команда противника нас разбирает», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.