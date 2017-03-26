Фер: матчи НХЛ в Швеции — часть продвижения лиги на международной арене

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер поделился мнением о матчах НХЛ, которые пройдут в Швеции в следующем сезоне.
«Хоккей является мировым спортом, в котором принимают участие спортсмены из разных уголков планеты.
Нашей целью является продвижение НХЛ на международной арене. Проведение матчей на знаменитой Globe Arena в Стокгольме станет важной частью этого плана.
Мы обещаем, что это будет незабываемое событие. Игроки «Оттавы» и «Колорадо» с нетерпением ждут возможности принять участие в матчах 2017 SAP NHL Global Series», – цитирует Фера официальный сайт НХЛ.