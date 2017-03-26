Кваша: когда Гимаев пришёл нас тренировать, смотрели на него почти как на бога

Известный хоккеистподелился воспоминаниями от тренировок под началом«Когда он пришёл нас тренировать, мы смотрели на него почти как на бога какого-то. Он ведь только-только закончил играть тогда, и, конечно, мы знали его как хоккеиста. И тут приходит мастер из основы великого ЦСКА и занимается с нами, пацанами. Это казалось чем-то нереальным, космическим. Думаю, ему тоже было непросто переключиться со взрослого хоккея на детей, которые пока ничего не умеют. Но Сергей Наильевич очень быстро нашёл себя в детском хоккее. Сейчас, глядя на те годы через призму опыта прожитых лет, я понимаю, что он нам очень много дал. И это произошло именно потому, что он относился к нам не как к детям, а как к хоккеистам, пусть пока и начинающим. И в наших тренировках, как я вспоминаю, было много от взрослого хоккея», — цитирует Квашу официальный сайт лиги.