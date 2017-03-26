«Автомобилист» не будет участвовать в следующем розыгрыше Кубка Шпенглера

«Автомобилист» не будет принимать участие в Кубке Шпенглера как минимум в следующем его розыгрыше, сообщил главный тренер екатеринбургского клуба«В принципе там неплохо, можно участвовать, но всё равно в новогодний перерыв надо делать перезагрузку, подтягивать физическое состояние игроков, а не выкладываться на полную. Думаю, больше не будем там участвовать — как минимум на следующий год точно.Хотя полезно выступать на таких турнирах, надо играть с иностранными командами, может быть, проводить товарищеские игры. Если взять несколько швейцарских и шведских клубов, они усиливаются игроками других команд и получаются хорошие соперники, которые ещё и по-настоящему сражаются за приз», — рассказал Крикунов ТАСС.