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175 лет назад 2016
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«Автомобилист» не будет участвовать в следующем розыгрыше Кубка Шпенглера

26 марта 2017, воскресенье. 23:42. Хоккей
«Автомобилист» не будет принимать участие в Кубке Шпенглера как минимум в следующем его розыгрыше, сообщил главный тренер екатеринбургского клуба Владимир Крикунов.

«В принципе там неплохо, можно участвовать, но всё равно в новогодний перерыв надо делать перезагрузку, подтягивать физическое состояние игроков, а не выкладываться на полную. Думаю, больше не будем там участвовать — как минимум на следующий год точно.

Хотя полезно выступать на таких турнирах, надо играть с иностранными командами, может быть, проводить товарищеские игры. Если взять несколько швейцарских и шведских клубов, они усиливаются игроками других команд и получаются хорошие соперники, которые ещё и по-настоящему сражаются за приз», — рассказал Крикунов ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист Владимир Крикунов
Новости. Хоккей
26 марта 2017, воскресенье
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