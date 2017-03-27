«Анахайм» выиграл у «Рейнджерс», Ивз оформил дубль, Гецлаф сделал 4 передачи

В первом периоде команды обменялись голами Рика Нэша и Патрика Ивза. Дерек Степан вернул лидерство «Рейнджерс», но Райан Кеслер на 18-й минуте вновь сделал счёт равным.
Во втором периоде на гол Джоша Монсона гости ответили точным броском Брэди Шэя, но большего добиться не сумели. В заключительной трети ворота «Рейнджерс» поразили Эндрю Кольяно и Патрик Ивз, оформивший дубль, а окончательный счёт установил Ник Ритчи.
Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф сделал за встречу четыре результативные передачи. Эта победа стала для «Дакс» шестой за последние семь матчей.
Посмотреть видео второго гола Ивза можно в официальном «твиттере» НХЛ.