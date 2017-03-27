Купер: «Тампа» может контролировать свою судьбу, всё в наших руках

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»после победы над «Детройт Ред Уингз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался о турнирном положении команды. После 74 матчей «Молнии» занимают в таблице Атлантического дивизиона пятое место и борются за попадание в плей-офф.«Мы видим, что можем контролировать свою судьбу. Всё в наших руках. Вот о чём мы говорили перед третьим периодом в Детройте, когда сидели в раздевалке, а счёт был 0:1. Что мы можем исправить? Как одержать победу? И мы нашли правильный путь», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.