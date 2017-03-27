Свечников забил победный гол в игре с «Милуоки» и сравнялся с Каменевым по очкам

Форвард «Гранд Рэпидс»принёс победу своей команде в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Милуоки» (3:2).Российский нападающий отличился в третьем периоде с передачи Дилана Макилрата. На его счету стало 42 (18+24) очка в 65 матчах при показателе полезности «+3». Он сравнялся по очкам с форвардом «Эдмиралс»который в этом матче не отметился результативными действиями. В 61 матче у него также 42 (15+27) очка при показателе полезности «+14».