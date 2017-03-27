Карлайл: календарь был в пользу «Анахайма», а Гецлаф воодушевляет нас

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ и оценил игру форварда Райана Гецлафа. Хоккеист был признан первой звездой дня в НХЛ.«Календарь был в нашу пользу. Когда соперник играл накануне, а ты отдыхал, этим надо пользоваться. И в третьем периоде у нас получилось сыграть лучше, чем в первых двух. Гецлаф – это тот парень, который воодушевляет команду. Сейчас он играет очень сильно, и его статистика доказывает это», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.