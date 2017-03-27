Гуськов: «Локомотиву» нужно использовать свой шанс, иначе СКА накажет за ошибки

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился ожиданиями от третьего матча между СКА и «Локомотива» в финале Западной конференции. Счёт в серии 2-0 в пользу «армейцев». Третья встреча «Локомотив» — СКА состоится в Ярославле 27 марта. Начало — в 19:00 мск.«Шанс у «Локомотива» есть, и использовать его нужно именно сегодня. Если СКА победит в третьем матче, то вытащить Ярославлю серию с 0-3 будет очень сложно. «Локомотиву» сегодня нужно отдать всё и не думать, что будет в следующей игре. Надо использовать все свои моменты в нужное время, поскольку «армейцы» в противном случае сразу же наказывают соперника за то, что он не смог отличиться. «Не забиваешь ты — забивают тебе» — СКА подтверждает эту поговорку.Безусловно, петербуржцы хорошо разобрали игру «Локомотива» в большинстве, поэтому ярославцам практически не удаётся реализовать численное преимущество. Но есть такой момент, когда всё залетает в большинстве, как это было у «Локомотива» в серии с ЦСКА. А иногда и не идёт. Всё это наслаивается на психологический фактор — раньше забивали в большинстве, а сейчас не получается распечатать ворота. Хотя в прошлом матче всё-таки один гол удался при розыгрыше лишнего. Но одного гола, чтобы обыграть СКА, недостаточно.У Сергея Плотникова хороший потенциал, но не всегда он его в полной мере реализует. Во втором матче мы увидели, как он умеет действовать и в одиночку, и в атаках вместе с партнёрами. Матчи против бывших команд — отличный мотиватор, тут Плотников не исключение», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.