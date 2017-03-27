Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези хоккей Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гуськов: «Локомотиву» нужно использовать свой шанс, иначе СКА накажет за ошибки

27 марта 2017, понедельник. 12:00. Хоккей
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от третьего матча между СКА и «Локомотива» в финале Западной конференции. Счёт в серии 2-0 в пользу «армейцев». Третья встреча «Локомотив» — СКА состоится в Ярославле 27 марта. Начало — в 19:00 мск.

«Шанс у «Локомотива» есть, и использовать его нужно именно сегодня. Если СКА победит в третьем матче, то вытащить Ярославлю серию с 0-3 будет очень сложно. «Локомотиву» сегодня нужно отдать всё и не думать, что будет в следующей игре. Надо использовать все свои моменты в нужное время, поскольку «армейцы» в противном случае сразу же наказывают соперника за то, что он не смог отличиться. «Не забиваешь ты — забивают тебе» — СКА подтверждает эту поговорку.

Безусловно, петербуржцы хорошо разобрали игру «Локомотива» в большинстве, поэтому ярославцам практически не удаётся реализовать численное преимущество. Но есть такой момент, когда всё залетает в большинстве, как это было у «Локомотива» в серии с ЦСКА. А иногда и не идёт. Всё это наслаивается на психологический фактор — раньше забивали в большинстве, а сейчас не получается распечатать ворота. Хотя в прошлом матче всё-таки один гол удался при розыгрыше лишнего. Но одного гола, чтобы обыграть СКА, недостаточно.

У Сергея Плотникова хороший потенциал, но не всегда он его в полной мере реализует. Во втором матче мы увидели, как он умеет действовать и в одиночку, и в атаках вместе с партнёрами. Матчи против бывших команд — отличный мотиватор, тут Плотников не исключение», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

>>> «Локомотив» уступает СКА — 0-2, а «Сочи» хочет найти хоккейного Мхитаряна
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК СКА Александр Гуськов Сергей Плотников
Новости. Хоккей
27 марта 2017, понедельник
12:32 Коротков: даже не знаю, как Вестерлунда охарактеризовать
12:12 Каллен: травмы в «Питтсбурге»? Мы должны быть более требовательны к себе
12:00 Гуськов: «Локомотиву» нужно использовать свой шанс, иначе СКА накажет за ошибки
11:41 Паризе: отрыв «Миннесоты» в таблице практически исчез
11:41 В семье защитника СКА Войнова пополнение — сын Роман
11:38 Михайлов: у ЦСКА были ошибки в селекции, а Быков и Николишин — хорошие тренеры
11:37 Лидер гонки бомбардиров среди новичков пропустил игру с «Кэнакс», скоро вернётся
11:31 Салливан: вскоре некоторые травмированные игроки «Питтсбурга» вернутся в строй
11:31 Карлайл: календарь был в пользу «Анахайма», а Гецлаф воодушевляет нас
11:09 Лазарев признан первой звездой матча OHL, Бабенко — первой звездой матча WHL
10:49 Занковец: сезон работы в «Чикаго» принёс мне больше пользы, чем годы тренерства
10:21 Свечников забил победный гол в игре с «Милуоки» и сравнялся с Каменевым по очкам
10:14 Плющев: в следующем году «Локомотив» будет просто не удержать
10:00 Доун: не всем суждено стать обладателем кубка Стэнли, ничего не поделаешь
09:45 Макдэвид: наслаждаюсь игрой с Драйзайтлем
09:43 Худобин: волнуюсь не потому что плей-офф, а потому что не играю много
09:36 Огурцов: в «Нефтехимике» много молодёжи, способной «выстреливать»
09:36 Победитель МЧМ-2017 Уайт подпишет контракт новичка с «Оттавой»
09:30 Форвард «Питтсбурга» Шири получил травму в матче с «Филадельфией»
09:30 Купер: «Тампа» может контролировать свою судьбу, всё в наших руках
09:24 Обладателей приза имени Леонида Киселёва от «Авангарда» объявят в апреле
09:22 «Сент-Луис» подписал вратаря Фицпатрика из QMJHL
09:19 «Аризона» подписала контракт новичка с чемпионом МЧМ-2017 форвардом Келлером
09:15 Хэйли могут дисквалифицировать за удар Ернкрока по лицу
09:15 Будро: это была лучшая игра «Миннесоты» в этом месяце, мы играли умно
09:10 Калинин забил свой первый гол в АХЛ
09:05 Кречин: «Куньлунь» ни за что не будет говорить о намерении выиграть Кубок
09:00 Гецлаф, Гостисбер и Сегин – звёзды дня в НХЛ
06:57 «Анахайм» выиграл у «Рейнджерс», Ивз оформил дубль, Гецлаф сделал 4 передачи
05:50 «Ванкувер» проиграл в Виннипеге, Трямкин и Голдобин очков не набрали
04:41 «Филадельфия» в гостях разгромила «Питтсбург»
02:39 Гол Сегина в овертайме принёс «Далласу» победу над «Нью-Джерси»
00:55 Драйзайтль: играть с Макдэвидом легко, он хорош и невероятно быстр
00:26 Е. Михайлов: Гимаев учил побеждать, воспитал в нас дух победителей
00:11 Маклеллан: соперник должен ломать голову, через кого пойдёт атака «Ойлерз»
26 марта 2017, воскресенье
23:42 «Автомобилист» не будет участвовать в следующем розыгрыше Кубка Шпенглера
23:15 Источник: игроки из США могут отказаться от ЧМ из-за солидарности с женщинами
22:52 Б. Миронов: Гимаев помогал нам не только на льду, но и в неспортивной жизни
22:18 «Миннесота» проиграла «Детройту», поражение стало третьим подряд
21:50 Кросби: мой фол на Мето? Хотелось бы, чтобы с такими нарушениями боролись
21:18 Кваша: когда Гимаев пришёл нас тренировать, смотрели на него почти как на бога
20:52 Туррис: матчи с «Монреалем» — принципиальные, хочется побеждать
20:17 Евгений Малкин не сыграет с «Филадельфией» и пропустит 6-й матч подряд
19:51 Андерсон: «Оттаве» нужно двигаться дальше, нет никакого разочарования
19:25 Буше: «Монреаль» показал, что на данный момент сильнее
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, должен стать новым главным тренером ЦСКА?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+