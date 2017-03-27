Зыбин: когда приступил к работе, команды в ЖХК «Динамо» практически не было.

Главный тренер ЖХК «Динамо» СПбподвёл итоги сезона, в котором команда заняла третье место.«Это моя первая бронза. В нынешних условиях это хороший результат. Медаль была необходима команде. Ведь в прошлом сезоне награды ушли у девчонок буквально из-под носа. Когда я принял команду, впечатление девчонки произвели удручающее. Я благодарен девчонкам за работу и самоотдачу. Безусловно, во многом мне пришлось себя сдерживать. Если в работе с мужскими командами я мог позволить себе крепкое словцо, то здесь я старался подобрать другие методы объяснения. Мы постарались сбалансировать весь тренировочный процесс с учётом как физического, так и психологического состояния девчонок.Первое время нам пришлось притираться друг к другу. Но довольно быстро мы наладили быт, распределили обязанности, и тогда работа пошла в нужном режиме. Большая часть бронзового состава «Динамо Санкт-Петербург» останется прежней. Будем производить некоторую ротацию. Она будет основана на статистических показателях. В женском хоккее подобрать ровный состав тяжело по той простой причине, что в России очень мало профессиональных команд и женский хоккей в целом только начинает набирать обороты. Мы ждём завершения чемпионата мира, анализируем статистику всех игроков. Знаем, какие позиции нам необходимо укрепить, и находимся в режиме готовности к переговорам. Для комфортной игры должно быть три-четыре полноценных, равных по силам звена, плюс три вратаря. Этот сезон мы завершали по сути восемью игроками. Когда я приступил к работе, команды вообще практически не было. Я доволен тем, что у нас подобрался ровный состав лидеров команды. В этом году очки между игроками распределились примерно одинаково.Я считаю, что необходимо добавить плей-офф, чтобы увеличить количество игр, создать интригу. Добавил бы третьего легионера в команду, нашим девочкам необходимо перенимать опыт игроков из других стран, где хоккей лучше развит. Ну и, честно говоря, мне кажется, что в судейском корпусе должны присутствовать мужчины», — рассказал тренер.