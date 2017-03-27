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175 лет назад 2016
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Юшкевич: в 1-м матче серии «Ак Барс» играл лучше «Магнитки», во 2-м другая игра

27 марта 2017, понедельник. 12:59. Хоккей
Известный специалист, олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Магниткой» и «Ак Барсом». Действующий чемпион ведёт в серии 2-0.

«Магнитка» повела 2-0 в серии, но нельзя подвести оба матча под один знаменатель. В первом матче «Ак Барс» играл лучше, чем «Металлург», но пропустил обидный гол на пересменке в овертайме. А во втором была совсем другая игра. В этот раз магнитогорцы выиграли пятак Казани и не проиграли свой, вот главный фактор их победы. И первый, и второй гол «Магнитки» были забиты с ближнего пятака. В эпизоде с первой шайбой защитник проиграл позицию Тимкину, а в эпизоде со второй – защитник выпустил Зарипова.

В обороне крайние нападающие обеих команд играют низко. Когда забивал свой гол Зарипов, нападающий «Ак Барса» пытался сблокировать бросок Мозякина, потом выключился и пешком, на полусогнутых пошёл помогать защитнику. А Зарипов уже выигрывал у того полкорпуса и просто положил шайбу в ворота. При этом сколько было моментов после бросков у казанцев? Практически ни одного. «Ак Барс» был без добиваний. Мы всегда делали акцент на отличную игру «Металлурга» в атаке, а теперь точно надо отметить, насколько хорошо эта команда обучена играть в обороне.

«Ак Барс» по ходу этой серии потерял уже четырёх игроков. Возможно, травмы – это следствие как раз самоотверженной игры. А если говорить о нейтрализации «Ак Барсом» большинства соперника, то я пока просто в восторге. Казань нашла противоядие от первой бригады большинства «Металлурга». Казанцы разобрали это большинство и играют персонально с Коваржем, персонально с Зариповым и практически персонально по Мозякину.

Что «Ак Барс» изменит перед следующими матчами? Мы знаем, что в Казани команда Зинэтулы Билялетдинова будет играть очень активно, первым номером. Отступать «Ак Барсу» некуда», – цитирует Юшкевича официальный сайт КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Дмитрий Юшкевич
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27 марта 2017, понедельник
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