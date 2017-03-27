Кудако: возвращаюсь в МХЛ с ностальгией

Защитник «Северстали», после окончания сезона для команды КХЛ выступающий за «Алмаз» в плей-офф МХЛ, рассказал о разнице между лигами.«С какими чувствами возвращаюсь в МХЛ? С ностальгией. К сожалению, у первой команды два года рано заканчивается сезон. И мне кажется, что никто из хоккеистов не хочет, чтобы для него хоккей кончился в феврале. Так что сюда я прихожу только с позитивом. Это и продление сезона, и помощь своей команде.Что касается разницы в плане силовой борьбы, она не просто заметна, она огромная. В КХЛ против тебя выходят сильные и габаритные мужики, против которых очень тяжело бороться, и очень важно правильно сыграть позиционно. И, конечно, когда ты привыкаешь к такому уровню, то в молодёжном хоккее этот компонент кажется намного проще», — цитирует игрока официальный сайт МХЛ.