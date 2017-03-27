Лундквист: в матче с «Анахаймом» были моменты, когда я мог бы сыграть получше

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс»поделился впечатлениями от матча с «Анахайм Дакс», который завершился поражением со счётом 3:6.«В целом я себя хорошо чувствовал. Были моменты, когда я мог бы сыграть получше. Когда они атаковали с численным преимуществом, мне надо было лучше просчитывать, как далеко выкатываться из ворот.Читать комбинации не так легко. Надеюсь, что я буду играть лучше с каждым матчем. Но и они хорошо действовали. Мы совершили несколько ошибок, и они ими воспользовались. Я хорошо чувствовал себя в начале матча. Вторая и пятая шайбы были заброшены в результате неудачных отскоков. Но нельзя забывать, что мы играли с хорошей командой. Тем не менее были и хорошие моменты. В любом случае мне есть над чем работать», — приводятся слова Лундквиста на официальном сайте НХЛ.