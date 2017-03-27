Стал известен окончательный состав женской сборной России на ЧМ-2017

Тренерский штаб женской национальной сборной определил состав команды, которая выступит на чемпионате мира в американском Плимуте (31 марта – 7 апреля). В её состав вошли 24 хоккеистки, 22 из которых представляют клубы Женской хоккейной лиги, сообщает пресс-служба ЖХЛ.: Надежда Александрова («Торнадо»), Надежда Морозова («Бирюса»), Мария Сорокина («Динамо» СПб).: Ангелина Гончаренко, Мария Баталова, Нина Пирогова (все — «Торнадо»), Анастасия Чистякова («Динамо» СПб), Екатерина Лобова («Бирюса»), Анна Шибанова, Анна Щукина (все — «Агидель»), Лиана Ганеева («Арктик-Университет»).: Галина Скиба, Елена Дергачёва, Анна Шохина, Людмила Белякова, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо»), Ольга Сосина, Екатерина Смоленцева, Элина Митрофанова (все — «Агидель»), Фануза Кадирова («Арктик-Университет»), Евгения Дюпина («Динамо» СПб), Лидия Малявко («Бирюса»), Ия Гаврилова («Калгари Инферно»), Александра Вафина («Калгари Динос»),Действующий бронзовый призёр, женская сборная России уже прибыла в США, где 31 марта матчем с командой Финляндии откроет своё выступление на мировом форуме. До этого – 28 февраля – девушек ожидает выставочная встреча со сборной Швейцарии.