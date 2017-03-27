Нападающий СКА Дацюк прооперирован и пропустит остаток плей-офф

Нападающий СКА Павел Дацюк прооперирован в Германии и пропустит остаток плей-офф. Об этом сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.
«Павел перенёс операцию в Германии и пропустит остаток плей-офф КХЛ, так как розыгрыш Кубка Гагарина заканчивается достаточно рано. Но у него хорошие шансы восстановиться к чемпионату мира», — цитирует Медведева «Р-Спорт».
В третьем матче второго раунда с московским «Динамо» Дацюк получил повреждение, из-за которого больше на льду в плей-офф не появлялся. СКА играет в финале Западной конференции с «Локомотивом» и ведёт в серии со счётом 2-0. Третий матч начнётся в 19:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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