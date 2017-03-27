Козун: не видел, как Кудашов бросил бутылку на лёд, я в тот момент менялся

Нападавший «Локомотива»прокомментировал поражение своей команды от петербургского СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-0 в пользу «армейцев».«Тяжёлый матч, мы играли хорошо, имели шансы выиграть, но в овертайме всё-таки уступили. Хоккей вообще тяжёлый вид спорта. Я не видел, как Алексей Кудашов бросил бутылку на лёд, я в тот момент менялся. Работу судей комментировать не буду», — передаёт слова Козуна корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.