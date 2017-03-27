Барабанов: нервы на пределе, поэтому и драки, а потеря Дацюка для СКА серьёзна

Нападающий СКАпрокомментировал победу своей команды над ярославским «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-0 в пользу «армейцев».«Честно говоря, не помню, как получилось забить, просто пошёл вперёд. Нервы на пределе, такие игры, от ножа, вот поэтому драка и произошла. Хотел ли сам принять участие в драке? Да я упал, мне наступили коньком, славу богу, что без травмы, партнёр за меня заступился. Спасибо ему большое. Войнова ещё не успел поздравить с рождением сына. Потеря Дацюка для СКА, конечно, очень серьёзна», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.