Новым главным тренером «Югры» станет Игорь Захаркин

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером ханты-мансийской «Югры» станет, который покинул «Салават Юлаев», не доработав год действующего контракта. Причиной ухода Захаркина из Уфы стало слабое выступление команды в плей-офф. Юлаевцы не смогли пройти первый раунд, уступив «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.Первоначально в «Югре» рассматривали вариант с приглашением в тренерский штаб Мисхата Фахрутдинова и Равиля Якубова, которые специально прилетали в Ханты-Мансийск на переговоры с руководством команды. Однако затем было решено сделать выбор в пользу Захаркина.В сезоне-2016/17 «Югру» возглавляли Павел Езовских, Андрей Соколов и Андрей Разин. Ханты-мансийский клуб занял 13-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.