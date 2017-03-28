Зиновьев: информация о сокращении КХЛ вредит «Кузне». Будут громкие приобретения

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга»прокомментировал слухи о сокращении КХЛ и рассказал о селекционной работе клуба.«В ряде СМИ в последнее время появляется информация о якобы сокращении лиги, состава участников КХЛ. В число «сокращаемых», по их мнению, попадает новокузнецкий «Металлург». От лица клуба и от лица, наверное, всех болельщиков города, мы, конечно, негативно смотрим на эту ситуацию и не находим поводов для исключения «Металлурга» из лиги.Мы не знаем и не понимаем, по каким критериям делаются такие заключения в СМИ о будто бы «исключении» нашего клуба из КХЛ. При этом знаем, что по финансовым показателям мы находимся не на последнем месте в лиге. К тому же в результате проведённой ревизионной проверки и соответствующих оптимизационных мероприятий в рамках действующего бюджета клуба изысканы дополнительные денежные средства, которые будут использованы при проведении трансферной политики на следующий сезон. Погашается и кредиторская задолженность, которая была ранее накоплена в «Металлурге» нашими предшественниками.Есть уверенность, что мы со всеми вопросами справимся и никакой паники в клубе нет. Но та неподтверждённая информация, которая просачивается в некоторые СМИ, негативно сказывается на имидже «Металлурга» и проводимой трансферной политике. У нас есть наработки и уже достигнуты договорённости с игроками, которые котируются на российском рынке. Можно сказать, что это будут громкие приобретения.Говоря о «сокращении» лиги, не стоит забывать и то число воспитанников Новокузнецка, которое играет в составе сборной России. Воспитанники «Металлурга» находятся на ведущих ролях как в КХЛ, так и НХЛ, работу новокузнецкой школы хоккея не раз высоко оценивали и оценивают многие отечественные специалисты. Так с чем можно связать появление информации о «сокращении»? Тем более что и губернатор Кемеровской области отмечает высокий уровень выступления воспитанников «Металлурга» на чемпионатах мира, Олимпиаде, говорит о том, что надо продолжать развивать хоккей в Новокузнецке, финансировать команду. Наверное, такой информацией о «сокращении» кто-то преследует цель дестабилизировать ситуацию в регионе, где хоккей является, пожалуй, наиболее любимым видом спорта», — цитирует функционера официальный сайт клуба.