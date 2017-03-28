Канарейкин: сезон «Авангарда» добротный, за 7 месяцев хорошую команду не сделать

Бывший главный тренер «Авангарда»подвёл итоги сезона. Специалист победил рак, принял омскую команду незадолго до старта сезона и вылетел во втором раунде плей-офф КХЛ.«Когда пригласили в Омск, я с удовольствием согласился. Был рад вернуться в хоккей, сразу адаптировался в команде, в городе. Никаких проблем не ощутил. Всё сразу вспомнилось и пошло по накатанной. Предсезонку команда уже прошла. И мы это с руководством клуба обсудили. Так же, как и состав, с которым нужно было начинать чемпионат. Команда откликнулась, приняла наши требования. С ребятами мы нашли контакт. Если бы было возможно, поменял бы человек пять до старта сезона. Перед закрытием трансферного окна мы дискутировали с руководством, просили усилить первое звено. Команда нуждалась в этом. Но – не получилось.В «регулярке» мы набрали на три очка больше, чем в прошлом сезоне. Да, тогда «Авангард» выиграл свою конференцию, но в нынешнем сезоне здорово прибавили «Магнитка» и «Ак Барс», конкуренция в верхней части таблицы была очень высокой. Мы выиграли свой дивизион, причём задолго до окончания «регулярки», встав на второе место в конференции. Соботка? По ходу чемпионата я видел, как игрок меняется. И в итоге он провёл свой лучший плей-офф в КХЛ, стал лидером. Лемтюгов? Во-первых, ему было комфортно, он чувствовал доверие тренерского штаба. Во-вторых – Николай хочет играть в Омске долго, а потому старался доказывать свою нужность команде в каждом матче. Фурх? Ему прошлогодний плей-офф удался лучше, чем нынешний.Серия с казанцами была плотной, если не брать в расчёт шестой матч. Начинать с 0-2 противостояние с «Ак Барсом»… Очень сложно потом возвращаться. Вторую игру мы могли забирать. Сезон получился добротным. Поставленную задачу можно было выполнить при стечении всех благоприятных обстоятельств, если бы сопутствовала удача. За «регулярку» поставлю твёрдую хорошую оценку, да и в плей-офф команда была конкурентоспособна. Тренерский штаб отработал хорошо и профессионально. За семь месяцев хорошую команду не сделаешь. Не достигнешь результата, не подержав игроков в руках, не поняв, на кого можно рассчитывать, а кто в команде лишний.Планы? Заняться собой. В чемпионате на это не было времени. Побыть с семьёй. Дальше – однозначно остаться в хоккее. Посмотрим, в какой роли. Будь то тренерство или какие-то другие позиции. Предложения не поступали», — цитирует Канарейкина официальный сайт КХЛ.