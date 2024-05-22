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Экс-игрок НХЛ рассказал, как Задоров чуть не подрался со своим одноклубником в ресторане

Экс-игрок НХЛ рассказал, как Задоров чуть не подрался со своим одноклубником в ресторане
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Бывший защитник клубов НХЛ Кевин Биекса рассказал, как российский игрок обороны Никита Задоров едва не подрался с одноклубником.

«Это было пару лет назад, тогда Никита играл за «Калгари», они приехали в Анахайм. Задоров очень болтливый и весёлый. Мне это нравится, понимаете? Так вот, он болтал, а один из других парней за столом, его партнёр по команде, крупный парень, просто такой говорит: «Заткнись». И они почти сошлись лицом к лицу. Они оба встали и чуть ли не сошлись лицом к лицу через стол. Я смотрел на это всё и подумал: потрясающая команда, обожаю её», — сказал Биекса в подкасте Spittin Chiclets.

В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров сыграл 13 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

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