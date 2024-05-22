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«Поскольку он вратарь, мне не нужно хитовать его». Панарин — о Бобровском

«Поскольку он вратарь, мне не нужно хитовать его». Панарин — о Бобровском
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от противостояния с его другом голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским в рамках полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Мы общались после первого раунда [Кубка Стэнли]. Как дела, как команда, но на самом деле про хоккей там было где-то процента три, не более.

Сейчас, конечно, очень интересно, что именно мы будем обсуждать летом. Но в игре он не думает обо мне, я не думаю о нём. Я пытаюсь забить, он — отразить бросок. А поскольку он вратарь, мне не нужно его хитовать», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в полуфинальных сериях плей-офф Национальной хоккейной лиги встретятся «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», а также «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первый матч в финале Востока состоится в ночь на 23 мая, в финале Запада — 24 мая.

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