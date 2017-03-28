СДК КХЛ оштрафовал Алексея Кудашова за бросок бутылки на лёд

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры «Локомотив» – СКА, состоявшейся 27 марта 2017 года.На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Локомотив»наказание по правилу 551 д (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» – малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин + 20 мин) – и согласно п. 2.3 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.