Баширов: «Салават» точно станет по-хорошему злее в следующем сезоне

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ и заявил, что уфимский клуб станет по-хорошему злее. В прошлом сезоне уфимцы проиграли в первом раунде Кубка Гагарина «Трактору».

«Всего, конечно, не расскажешь открыто. Чтобы выигрывать в плей-офф нужно, чтобы все составляющие победы или значительное их большинство были в оптимальном состоянии. Нам этого не удалось сделать. Возможно, чему-то мы не придали должного внимание или неправильно оценили их значение. Мы, действительно, получили хороший опыт. Предстоит проделать значительную работу. Мы точно станем по-хорошему злее в следующем сезоне», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.