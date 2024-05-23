«Мы сказали ему пару слов». Крайдер — об ошибке Лафреньера в момент второй шайбы «Флориды»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал ошибку своего одноклубника Алекси Лафреньера в сегодняшнем первом матче серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (0:3).

Напомним, в концовке третьего периода Лафреньер неудачно подставил клюшку на своём пятачке после прострела форварда гостей Картера Вераге. В результате снаряд отскочил в ворота.

«Он находился в правильном месте. Он приложил столько усилий чтобы вернуться туда, оказался в борьбе. Это то, что мы хотим видеть. Он невысокий парень, там был неудачный отскок, но это хоккей. Мы знаем, какой он игрок, мы сказали ему пару слов, и он отреагирует, он соберётся, и мы тоже ему в этом поможем», — приводит слова Крайдера The Score.

«Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

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